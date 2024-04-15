رئيس جامعة الملك خالد المكلف يرعى حفل عيد الفطر للعام 1445هـ

كما قدم "ابن دعجم" التهنئة إلى منسوبي جامعة الملك خالد، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وكادر إداري وفني على ما حققته الجامعة مؤخرًا من نتائج متقدمة في التصنيفات الدولية.