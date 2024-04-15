رئيس جامعة الملك خالد المكلف يرعى حفل عيد الفطر للعام 1445هـ

شهد رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، صباح اليوم الاثنين، حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر المبارك 1445هـ، الذي نظمته الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
جاء ذلك بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
ورفع "ابن دعجم" في بداية الحفل خالص التهاني والتبريكات باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات جامعة الملك خالد، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
ونوّه إلى النجاح الذي حققته المملكة في خدمة الحشود الكبيرة من المعتمرين والمصلين التي شهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من جهود ورعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما على مدار العام.
وأشاد رئيس جامعة الملك خالد، بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، للحملة الخيرية الوطنية عبر منصة "إحسان" وحملة "جود المناطق" للإسكان، وما تبع ذلك من تفاعل ومشاركة من أبناء المجتمع.
وخلال الاحتفال استعرض "ابن دعجم" جانبًا من مبادرات "أجاويد" التي أطلقها أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في نسختها الثانية مطلع شهر رمضان المبارك.
وقال: إنها حولت منطقة عسير في مختلف محافظاتها إلى ورشة عمل، ورسخت مفهوم "المجتمع الحيوي".
كما قدم "ابن دعجم" التهنئة إلى منسوبي جامعة الملك خالد، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وكادر إداري وفني على ما حققته الجامعة مؤخرًا من نتائج متقدمة في التصنيفات الدولية.
وأكد حرص الجامعة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
وشدد على أهمية العمل الاستراتيجي من قبل مختلف الوحدات بالجامعة في إطار استراتيجيتها 2030 للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وخلال الاحتفال كرّم "ابن دعجم" طلاب الجامعة الفائزين بمسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة والعشرين، التي عُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض.
وفاز الطالب عمر بن عبدالله الشهري من كلية الشريعة وأصول الدين، بالمركز الأول في الفرع الرابع من المسابقة في دورتها الخامسة والعشرين.
وفاز الطالب البراء بن مؤمن بن السيد المحب الحسين من الكلية نفسها، بالمركز الأول في الفرع الخامس من ذات المسابقة.
وفي سياق متصل، احتفل فرع الجامعة بتهامة بعيد الفطر المبارك، بحضور مستشار رئيس الجامعة المشرف العام على الفرع الدكتور أحمد عاطف الشهري.
وقد نقل "الشهري"، خلال الحفل معايدة رئيس الجامعة المكلف لمنسوبي الفرع، كما شهد الشطر النسائي بالمدينة الجامعية بقريقر، احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.