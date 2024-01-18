"بيئة رابغ" تنفذ حملات التشجير بمدارس المحافظة

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في "رابغ"، اليوم الخميس، تشجير الأفنية المحيطة بمدارس المحافظة، ضمن حملاتها التطوعية.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي: إنه تم تشجير مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية.
وأضاف أن هذا يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير.
كما يهدف إلى حث شرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الفرص التطوعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مشروعات التنمية البيئية والمحافظة عليها.