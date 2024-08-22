مؤسسة إحسان الناشئة تختتم فعاليات برنامج "الأم المربية وركاز القيم"

ومن جهة أخرى، أعربت الدكتورة وفاء الصالح عن سعادتها بالحضور قائلةً: "سعدت بحضور الحفل الختامي لبرنامجي الأم المربية وركاز القيم المقدم لمستفيدي جمعية كيان والمعد من قِبل مؤسسة إحسان الناشئة الوقفية ولمست أثر البرنامج على الأمهات المستفيدات من خلال الطرح والنقاش والكلمات التي عبرن بها أمام الحضور والتي تنم عن الفائدة المرجوة من البرنامج كما كان لمشاركة الأطفال انعكاس واضح في تفاعلهم مع البرنامج، آمل استمرار مثل هذه البرامج القيمة والداعمة والتي تركز على جميع المراحل العمرية، وأتقدم بالشكر والثناء للقائمين على هذه البرامج في مؤسسة إحسان الناشئة الوقفية".