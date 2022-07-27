"تقويم التعليم" توقع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي لجامعة فهد بن سلطان

يُذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تُسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.