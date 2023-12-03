جامعة جدة تُنظِّم ملتقى القانون الشامل والمعرض المصاحب له.. غدًا

تُنظِّم غدًا جامعة جدة، ممثلة في كلية القانون والشريعة، بالتعاون مع هيئة المحامين، (ملتقى القانون الشامل بجدة) والمعرض المصاحب له، اللذين يستمران يومين بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، بمشاركة أكثر من 20 جهة مشاركة بأجنحة للتعريف بخدماتها.
يأتي ذلك برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
ويهدف الملتقى إلى تجويد مخرجات طلاب وطالبات تخصص القانون، وتهيئتهم لسوق العمل.. ويناقش من خلال 8 جلسات حوارية ومحاضرات علمية وجلسات حوارية ومحاضرات قانونية استشارات خاصة بمجال الابتعاث في مجال القانون.. ويتضمن المعرض جناحًا خاصًّا لتوفير قبولات لغة ودراسات عليا في الخارج، وأجنحة شركات للمقابلات الشخصية والتوظيف.
ويناقش ملتقى القانون الشامل المستقبل المهني لتخصص القانون، والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في ضوء ما يشهده المجال من تطور متسارع من خلال مختصين في القانون، وشخصيات مؤثرة.
وتتقاطع أهداف الملتقى مع مستهدفات رؤية جامعة جدة "الجامعة السعودية الحديثة"، وبصفة خاصة برنامجا تمكين الخريجين وجامعة بلا أسوار. كما يناقش الملتقى مستقبل الخريجين، ويقدم استشارات قانونية للمجتمع من خلال جناح خاص، يشارك به أكثر من خمسة وعشرين محاميًا.