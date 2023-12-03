جامعة جدة تُنظِّم ملتقى القانون الشامل والمعرض المصاحب له.. غدًا

تُنظِّم غدًا جامعة جدة، ممثلة في كلية القانون والشريعة، بالتعاون مع هيئة المحامين، (ملتقى القانون الشامل بجدة) والمعرض المصاحب له، اللذين يستمران يومين بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، بمشاركة أكثر من 20 جهة مشاركة بأجنحة للتعريف بخدماتها.