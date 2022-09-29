بمناسبة يوم الوطن.. "عناية" تطلق مجموعة من الفعاليات الوقائية بالرياض

أطلقت جمعية عناية الصحية بالرياض تزامنًا مع اليوم الوطني، مجموعة من الفعاليات الوقائية تحت شعار "وطن صحي" بمركز صحي المحمدية، ومركز صحي طويق وحديقة الفريان وسيتي مول، والرعيل الأول بحي لبن.
وقال مدير إدارة التطوع نواف بن سهاج العتيبي: إن هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من الدور الوطني والمجتمعي لجمعية عناية، وإسهامًا منها في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده؛ وذلك للتقليل من الأمراض المزمنة في المجتمع كالسمنة والضغط والسكر وغيرها؛ الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا وتحقيق الأهداف الوقائية والصحية للمجتمع وفق رؤية 2030.
وأضاف العتيبي أن الفعاليات قدمت للمستفيدين خدمات الفحص الوقائي كقياس الضغط والسكر، وفحص صحة البصر، وفحص المؤشرات الحيوية والتوجيه بالتوصيات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع المتطوعين من الممارسين الصحيين والأطباء والإداريين في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن أكثر من "580" استفادوا من الخدمات الوقائية، وشارك في تنفيذ الفعاليات أكثر من 83 متطوعًا، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير.
يشار إلى أن إدارة التطوع تقوم ضمن المسار الوقائي للجمعية بتقديم خدمات الوقاية لأفراد المجتمع بهدف تعزيز صحتهم من خلال رفع التوعية الصحية لديهم؛ تحقيقًا للمستهدفات الصحية لرؤية المملكة 2030.