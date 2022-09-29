بمناسبة يوم الوطن.. "عناية" تطلق مجموعة من الفعاليات الوقائية بالرياض

وقال مدير إدارة التطوع نواف بن سهاج العتيبي: إن هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من الدور الوطني والمجتمعي لجمعية عناية، وإسهامًا منها في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده؛ وذلك للتقليل من الأمراض المزمنة في المجتمع كالسمنة والضغط والسكر وغيرها؛ الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا وتحقيق الأهداف الوقائية والصحية للمجتمع وفق رؤية 2030.