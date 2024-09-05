في الحفل السنوي.. الهيئة السعودية للمحامين تحصل على وسام امتثال الملكية الفكرية

ويعد البرنامج أحد مبادرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تهدف إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة؛ إذ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها واحترامها، بالإضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في الجهات كافة.