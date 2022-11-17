نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني يتفقّد المنشآت التدريبية بتبوك

تفقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور سعد السعيدان، اليوم الخميس، المنشآت التدريبية، وعددًا من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والمهنية بمنطقة تبوك.
ووقف الدكتور "السعيدان" ميدانيًّا، يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي؛ على سير العملية التدريبية في منشآت المنطقة.
والتقى في إطار جولاته التفقدية للمنشآت التدريبية، بقيادات المنشآت التدريبية ومديري الأقسام، وناقش احتياجاتهم؛ لزيادة فاعلية سير العملية التدريبية، حاثًّا على بذل المزيد من الجهود، وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب.
واطلع نائب محافظ التدريب التقني والمهني، على الخطط والإستراتيجيات التي تسعى المنشآت لتحقيقها، بما يخدم المتدربين أثناء التدريب، وتأهيلهم تقنيًّا ومهنيًّا، وتهيئتهم لدخول سوق العمل.
كما اطلع على الأقسام التدريبية من معامل وقاعات وورش والأقسام النظرية، وبيئة التدريب الافتراضية وسير العملية التدريبية.