نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني يتفقّد المنشآت التدريبية بتبوك

والتقى في إطار جولاته التفقدية للمنشآت التدريبية، بقيادات المنشآت التدريبية ومديري الأقسام، وناقش احتياجاتهم؛ لزيادة فاعلية سير العملية التدريبية، حاثًّا على بذل المزيد من الجهود، وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب.