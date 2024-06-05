أمانة الطائف تنفذ أعمال كشط وإعادة سفلتة لرفع كفاءة عدد من الطرق

نفذت أمانة الطائف، اليوم الأربعاء، أعمال كشط وإعادة سفلتة عدد من المواقع بالمحافظة؛ بهدف رفع كفاءة مستوى الطرق الداخلية.
يأتي ذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تطوير أداء بعض الطرق، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وشملت الأعمال المنفذة: السفلتة، وصيانة الطرق والأرصفة، ودهانات خطوط الطرق.
وعالجت الأمانة، خلال الفترة الماضية، طبقات الرصف الإسفلتية وحفر الشوارع بعد رصدها، حسب خطتها لعام 2024م.
جاء ذلك امتدادًا لمواصلة أعمال المشروعات ذات الأولوية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة ودعم المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز الشبكة القائمة من الطرق؛ بما يخدم السالكين عليها.
كما يأتي حرصًا من الأمانة على تنفيذ أعمال السفلتة وجميع المشروعات البلدية في المدينة المنورة، وفق المواصفات والخطط المعتمدة.
وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات العامة؛ بما يرفع مستوى كفاءة الطرق العامة والفرعية داخل الأحياء.
إلى جانب العمل المستمر على تطوير شبكات الطرق واستكمال تنفيذها، طبقًا للدراسات وأولويات الخدمة التي تواكب حجم التوسع العمراني والتزايد السكاني بالمدينة؛ بما يسهل على الأهالي تنقّلهم من موقع لآخر بيسر وسهولة.