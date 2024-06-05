أمانة الطائف تنفذ أعمال كشط وإعادة سفلتة لرفع كفاءة عدد من الطرق

جاء ذلك امتدادًا لمواصلة أعمال المشروعات ذات الأولوية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة ودعم المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز الشبكة القائمة من الطرق؛ بما يخدم السالكين عليها.