"البرهان" تعلّم أكثر من 4 آلاف طفل قراءة الحروف وتلاوة الفاتحة

‏وتمثلت مشاركة "البرهان" في معرض تعريفي خاص عرض فيه لأكثر من 4000 طفل تطبيق سالم والذي يعد أحد مبادرات الجمعية لتعليم الأطفال– دون سن الـ8 سنوات - كيفية نطق الحروف والكلمات العربية حتى الوصول إلى تعليم تلاوة سورة الفاتحة بطريقة ممتعة وشيقة تجمع ما بين اللعب والفائدة بمراحل متدرجة وألعاب تعليمية متنوعة تساعد في إيصال المعلومة للطفل بكل يسر وسهولة.