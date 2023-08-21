"البرهان" تعلّم أكثر من 4 آلاف طفل قراءة الحروف وتلاوة الفاتحة

اختتمت جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن مشاركتها في معرض الأطفال الدولي والذي عقد بواجهة الرياض وامتد إلى أربعة أيام بحضور تجاوز الـ 5 آلاف زائر من داخل العاصمة وخارجها.
وتمثلت مشاركة "البرهان" في معرض تعريفي خاص عرض فيه لأكثر من 4000 طفل تطبيق سالم والذي يعد أحد مبادرات الجمعية لتعليم الأطفال– دون سن الـ8 سنوات - كيفية نطق الحروف والكلمات العربية حتى الوصول إلى تعليم تلاوة سورة الفاتحة بطريقة ممتعة وشيقة تجمع ما بين اللعب والفائدة بمراحل متدرجة وألعاب تعليمية متنوعة تساعد في إيصال المعلومة للطفل بكل يسر وسهولة.
ويعد هذا التطبيق المجاني الذي انطلق برعاية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية متاحًا على جميع متاجر التطبيقات للأجهزة الذكية.
يُذكر أن جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن، جمعية أهلية مرخصة تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتُعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية بحثيًا وتعليميًا من خلال مبادرات نوعية.