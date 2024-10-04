"تراحم جدة" تُقدِّم سلالاً غذائية لـ410 مستفيدين وتُسدِّد إيجارات لـ8 أُسر خلال شهر سبتمبر

أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بجدة نتائج مبادرة "ثمرة عطائكم" لشهر سبتمبر المنصرم، التي شهدت تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم للأسر المحتاجة، مع تحقيق نتائج مشرفة على صعيد تقديم الخدمات والرعاية.
وفي التفاصيل، استفادت 410 أُسر من السلال الغذائية المقدمة خلال الشهر، إضافة إلى توزيع 8 حقائب كسوة، وتوفير العلاج والعيادات لـ12 حالة. كما شمل الدعم سداد الإيجارات لـ8 أُسر.
ولم يقتصر الدعم على الرعاية المباشرة فقط، بل امتد ليشمل الدعم النفسي لـ44 مستفيدًا، وترميم 5 منازل، وتقديم دعم تقني وتعليمي وريادة أعمال ومجموعة تركيز لـ41 مستفيدًا؛ لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأُسر؛ بما يتيح لهم فرصة لبناء مستقبل مستدام، فيما تم تسجيل 78 مستفيدًا جديدًا، وبلغ عدد المتطوعين 112 متطوعًا؛ لضمان تحقيق أفضل استفادة من الخدمات المقدمة.