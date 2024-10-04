"تراحم جدة" تُقدِّم سلالاً غذائية لـ410 مستفيدين وتُسدِّد إيجارات لـ8 أُسر خلال شهر سبتمبر

ولم يقتصر الدعم على الرعاية المباشرة فقط، بل امتد ليشمل الدعم النفسي لـ44 مستفيدًا، وترميم 5 منازل، وتقديم دعم تقني وتعليمي وريادة أعمال ومجموعة تركيز لـ41 مستفيدًا؛ لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأُسر؛ بما يتيح لهم فرصة لبناء مستقبل مستدام، فيما تم تسجيل 78 مستفيدًا جديدًا، وبلغ عدد المتطوعين 112 متطوعًا؛ لضمان تحقيق أفضل استفادة من الخدمات المقدمة. ‫