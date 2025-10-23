أمين الطائف يعتمد 10 مبادرات لتحسين بيئة العمل

وتسعى المبادرات إلى خلق بيئة عمل محفزة، من خلال قياس ارتباط الموظفين ورضاهم عن بيئة العمل، وتقديم تقارير وتوصيات لتحسينها، للوصول إلى السعادة المؤسسية والصحة التنظيمية، بما يعزز القدرة على الأداء الفعّال والمستدام، انطلاقًا من ممارسات إدارية فعالة، إذ إن الموظفين السعداء يساهمون في زيادة الإنتاجية والولاء، وتقليل مستويات التوتر.