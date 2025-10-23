أمين الطائف يعتمد 10 مبادرات لتحسين بيئة العمل

اعتمد أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، عشر مبادرات تهدف إلى تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءتها الداخلية، وتحسين تجربة الموظفين، وذلك بناءً على توصيات فريق الصحة التنظيمية.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرات امتدادًا لحرص الأمانة على رفع مستوى رضا الموظفين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والرضا الوظيفي.
من جهته، أكد رئيس فريق الصحة التنظيمية مازن الحميدي، أن الفريق يتابع تنفيذ المبادرات وقياس أثرها على بيئة العمل، معربًا عن ثقته في مساهمتها الفعالة في تحسين الخدمات وتجربة الموظفين.
وتعمل الأمانة على تطبيق سياسات تضمن السلامة، وتطوير بيئة عمل محفزة وداعمة، مع قياس رضا الموظفين وربط النتائج بالتوصيات التحسينية، وذلك من خلال توفير التدريب المستمر، ووضع إجراءات واضحة، وتشجيع المشاركة في مبادرات السلامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، لتحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى المبادرات إلى خلق بيئة عمل محفزة، من خلال قياس ارتباط الموظفين ورضاهم عن بيئة العمل، وتقديم تقارير وتوصيات لتحسينها، للوصول إلى السعادة المؤسسية والصحة التنظيمية، بما يعزز القدرة على الأداء الفعّال والمستدام، انطلاقًا من ممارسات إدارية فعالة، إذ إن الموظفين السعداء يساهمون في زيادة الإنتاجية والولاء، وتقليل مستويات التوتر.