محافظة الجموم تحصل على شهادة امتثال المباني كأول بلدية ومبنى حكومي

‏وتفصيلاً، نوهت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي في إكس على ملاك المباني الواقعة على الطرق المستهدفة بضرورة استخراج شهادة امتثال المباني عبر منصة بلدي قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 6 / 8 / 1445هـ وفق المتطلبات اللازمة لامتثال المباني على الشوارع التجارية المستهدفة، من خلال الخريطة التفاعلية، لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي:

‏https://apps.apple.com/sa/app/id1522185123?l=a

وتأتي هذه الخطوة امتثالاً لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها وتحسين المشهد الحضري والحد من التشوّه البصري وتعزيز جودة الحياة في المحاور المستهدفة، والحفاظ على الممتلكات العامة.