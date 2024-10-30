أمين "آركو" يلتقي في جنيف مستشار الأمين العام للهلال الأحمر الليبي

أجرى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" عبد الله بن سهيل المهيدلي، اليوم الأربعاء، لقاءً مع مستشار الأمين العام للهلال الأحمر الليبي عليب الراس علي.