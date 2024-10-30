أمين "آركو" يلتقي في جنيف مستشار الأمين العام للهلال الأحمر الليبي

أجرى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" عبد الله بن سهيل المهيدلي، اليوم الأربعاء، لقاءً مع مستشار الأمين العام للهلال الأحمر الليبي عليب الراس علي.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة سبل التعاون المشترك بين المنظمة العربية والهلال الليبي، بما يحقق الأهداف المشتركة.
ومن جانبه أكد الأمين العام، حرص المنظمة العربية على تكثيف عمليات التنسيق لتعزيز فرص الدعم للجمعيات الوطنية العربية بكل الأشكال.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من الشراكات البناءة، بما يخدم أهداف الجمعيات الوطنية ويدعم دورها الإنساني.