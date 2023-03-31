بلقاء مباشر بين الممثل والمتلقي.. نادي مسرح جازان يحتفل بمرور عام على تأسيسه

في مبادرة نوعية عبر مسرح المقهى، احتفل نادي مسرح جازان بمرور عام على تأسيسه متزامناً مع حلول اليوم العالمي للمسرح.
وتفصيلاً، تأتي أهمية المناسبة لاعتماد اليوم العالمي للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح، والاحتفاء به لأول مرة منذ 27 مارس 1962م؛ وهو تاريخ إطلاق موسم "مسرح الأمم" في باريس.
ويهدف اليوم العالمي للمسرح؛ للترويج للمسرح في مختلف أنحاء العالم، ونشر الثقافة المسرحية بين الناس حول قيمته الفنية والحضارية.
وتأتي مبادرة مسرح المقهى كأول تجربة في المنطقة وهي لقاء مباشر يجمع بين الممثل والمتلقي في حالة تقاربية وتشاركية حيث تعتمد على التواصل المباشر.
وبدأت هذه التجربة في فرنسا أوائل الستينات الميلادية ومن ثم استنسخت حول العالم وقد قدم نادي مسرح جازان عدداً من الفقرات كانت مسرحية بعنوان حلم كومبارس من تأليف وإخراج عبدالملك عاتي وإلقاء رسالة اليوم العالمي للمسرح قرأها جابر حنتول، إضافة للألعاب الارتجالية قدمها أعضاء النادي واستاندب كوميدي لزياد زيلعي أحد أبطال مسابقة الكوميديا ومنولوجين كان أحدها للفنان الكوبي لويس والطفلة المبدعة لجين واختتمت الفعالية باحتفال النادي بمناسبة مرور عام على تأسيسه وعرض منجزاته.