بلقاء مباشر بين الممثل والمتلقي.. نادي مسرح جازان يحتفل بمرور عام على تأسيسه

وبدأت هذه التجربة في فرنسا أوائل الستينات الميلادية ومن ثم استنسخت حول العالم وقد قدم نادي مسرح جازان عدداً من الفقرات كانت مسرحية بعنوان حلم كومبارس من تأليف وإخراج عبدالملك عاتي وإلقاء رسالة اليوم العالمي للمسرح قرأها جابر حنتول، إضافة للألعاب الارتجالية قدمها أعضاء النادي واستاندب كوميدي لزياد زيلعي أحد أبطال مسابقة الكوميديا ومنولوجين كان أحدها للفنان الكوبي لويس والطفلة المبدعة لجين واختتمت الفعالية باحتفال النادي بمناسبة مرور عام على تأسيسه وعرض منجزاته.