محافظ الزلفي يكرم القطاعات المشاركة في إنجاح الخطة التشغيلية خلال عيد الأضحى

أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بالمستوى المميز من التعاون والتنسيق بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والبلدية والشرطة والدوريات الأمنية بالمحافظة، والذي كان له الأثر الواضح في نجاح الخطة التشغيلية التي أطلقها مكتب وزارة البيئة لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ / 2023 م بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية.