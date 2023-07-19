محافظ الزلفي يكرم القطاعات المشاركة في إنجاح الخطة التشغيلية خلال عيد الأضحى

أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بالمستوى المميز من التعاون والتنسيق بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والبلدية والشرطة والدوريات الأمنية بالمحافظة، والذي كان له الأثر الواضح في نجاح الخطة التشغيلية التي أطلقها مكتب وزارة البيئة لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ / 2023 م بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية.
جاء ذلك خلال تكريمه رؤساء البلدية والشرطة والدوريات الأمنية بمكتبه في ديوان المحافظة، وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالمحسن بن أحمد السلمان والذي بدوره أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على دعمه ومساندته لمختلف برامج وخطط المكتب، معتبرًا كلماته خير داعم ومحفز لمواصلة العمل والتطوير بتوجيهات ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء.
ونوه "السلمان" بدور البلدية والشرطة والدوريات الأمنية التي أسهمت في نجاح الخطة التشغيلية لموسم عيد الأضحى هذا العام، وفي ختام اللقاء أهدى "السلمان" محافظ الزلفي درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.