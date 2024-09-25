بشعار "نحلم ونحقق".. "تقني نجران" يحتفل باليوم الوطني الـ94

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق".
جاء ذلك بحضور جمع من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة نجران.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، د. محمد الزهراني، كلمة بارك فيها لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-، والأمير جلوي بن مساعد أمير منطقة نجران والأمير تركي بن هذلول آل سعود -حفظهما الله-، ولمنسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني كافة بمنطقة نجران.
وفى الختام تم تقديم هدايا تذكارية من الكلية التقنية للبنات ممثلة بعميدة الكلية مريحة سالم للدكتور محمد الزهراني المدير العام للإدارة.