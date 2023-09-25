"نحلم ونحقق".. "مدارس جازان" تحتفل بيوم الوطن الـ93 لمدة أسبوع بمشاركة من أولياء الأمور

وشملت الفعاليات تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية وطنية يشارك في تنفيذها مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم تحت إشراف معلمي التربية البدنية بمسمى "نحلم ونحقق" حيث يحمل خلالها الطلبة العلم السعودي مع إطلاق بالونات تحمل شعار اليوم الوطني الـ93 ويتخلل هذه الفعالية تنفيذ برامج ترفيهية وتوعوية تهدف إلى المحافظة على البيئة ونمائها، وإقامة معارض مدرسية تشتمل على لوحات من رسم الطلبة تعبر عن الوطن ورموزه وقيمه، إضافة لإبراز الحرف السعودية الأصيلة، وفعاليات لرسم وتلوين العلم السعودي ووضع عبارات وطنية للتعبير عن حب الوطن والولاء لقادته حفظهم الله لدى الطلبة باستخدام البرامج التقنية الحديثة، إضافة إلى تقديم عروض تعليمية وثقافية سلطت الضوء على تاريخ المملكة العربية السعودية وإنجازاتها في مختلف المجالات.