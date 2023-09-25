"نحلم ونحقق".. "مدارس جازان" تحتفل بيوم الوطن الـ93 لمدة أسبوع بمشاركة من أولياء الأمور

شهدت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "نحلم ونحقق"، والهادفة لتعزيز مشاعر الحب والفخر للوطن وقيادته الحكيمة والانتماء والولاء لأرض الوطن في نفوس الطلبة ومعلميهم، عبر مجموعة من الأنشطة والفقرات التي أبرزت روحهم الوطنية وولاءهم للوطن العزيز، والتي انطلقت أمس الاثنين وتستمر على مدى أسبوع، بمشاركة من أولياء الأمور.
وشملت الفعاليات تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية وطنية يشارك في تنفيذها مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم تحت إشراف معلمي التربية البدنية بمسمى "نحلم ونحقق" حيث يحمل خلالها الطلبة العلم السعودي مع إطلاق بالونات تحمل شعار اليوم الوطني الـ93 ويتخلل هذه الفعالية تنفيذ برامج ترفيهية وتوعوية تهدف إلى المحافظة على البيئة ونمائها، وإقامة معارض مدرسية تشتمل على لوحات من رسم الطلبة تعبر عن الوطن ورموزه وقيمه، إضافة لإبراز الحرف السعودية الأصيلة، وفعاليات لرسم وتلوين العلم السعودي ووضع عبارات وطنية للتعبير عن حب الوطن والولاء لقادته حفظهم الله لدى الطلبة باستخدام البرامج التقنية الحديثة، إضافة إلى تقديم عروض تعليمية وثقافية سلطت الضوء على تاريخ المملكة العربية السعودية وإنجازاتها في مختلف المجالات.
وصرح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن اليوم الوطن هو ذكرى عزيزة على نفوس الجميع، تستوجب منا العمل على تنفيذ الفعاليات والبرامج الاحتفالية المحققة لأهدافها، ومؤكداً حرص تعليم جازان على استغلال هذه المناسبة لغرس قيم الانتماء والولاء والمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات، إيماناً بأهمية ربط الأبناء بالوطن الغالي وتعزيز مكانته في نفوسهم.
وأوضح "عقدي" أن "تعليم جازان "وجه جميع المدارس التابعة له بتفعيل الاحتفال بالمناسبة وإشراك أولياء أمور الطلاب والطالبات في تلك الاحتفالات عبر عدد من الفعاليات الهادفة لتعزيز الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف وتعزيز قيم الانتماء للوطن في نفوس الطلبة ومنسوبي المجتمع التعليمي، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه في لم الشمل وتوحيد الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.
فيما تمثلت الفعاليات الاحتفالية المنفذة بمدارس تعليم جازان عبر المسابقات والألعاب الرياضية والمعارض المدرسية، والكلمات الوجدانية والأناشيد والمعزوفات الوطنية، وزيارة المقرات الحكومية والأمنية والمواقع الأثرية، والرسم والتلوين والإذاعات الصباحية، وفعاليات البيرق والراية، وكتابة مقالات حول "القائد القدوة" في الصفات القيادية للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وتقديمها في الإذاعة الصباحية، وتنفيذ جداريات في حب الوطن لإبراز ماضينا العريق وحاضرنا الزاهي ومستقبلنا المشرق بمشاركة الطلبة تحت إشراف فريق متخصص في الرسم والخط العربي تمثل الامتزاج بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وأظهر طلبة تعليم جازان إبداعاً وحماساً كبيرين خلال مشاركتهم احتفالاتهم المدرسية معبرين عن حبهم وولائهم لوطنهم، وتقديرهم لتضحيات المؤسس -رحمه الله- وبطولاته، واعتزازهم بهويتهم السعودية والفخر بمنجزات الوطن وما حققه من تطور في مختلف المجالات، وعاكسين مشاعر جميلة من الوحدة والانتماء مع زملائهم ومنسوبي المجتمع التعليمي، والحماس لخدمة وطنهم، وتطلعهم لمستقبله المشرق.