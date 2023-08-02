بالصور وتحت رعاية المحافظ.. انطلاق فعاليّات مهرجان فواكه صيف الطائف

انطلقت اليوم فعاليّات مهرجان فواكه صيف الطائف تحت رعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف، والذي ينظمهُ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة لمدة ثلاثة أيام بمنتزه الردف.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن المهرجان يشارك به مزارعو البرشومي، والتين، والخوخ، والعناب، والبخارة الخضراء والعسل لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها إلى جانب مشاركة برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، فيما يصاحب ذلك فعاليّات متنوعة على مسرح المهرجان طوال مدة المهرجان.
وأضاف "القاضي" أن للأسر المنتجة نصيبًا في المشاركة دعمًا وتشجيعًا لما يقدمونه من منتجات تحويلية لعددٍ من المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد الرابع من نوعه على مستوى المحافظة، حيث يأتي امتدادًا لحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في إبراز ما تحظى به الطائف من تنوع المنتجات الزراعية إلى جانب دعم المزارعين بتسويق منتجاتهم الزراعية.
ووجّه "القاضي" الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة مما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع.