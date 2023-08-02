بالصور وتحت رعاية المحافظ.. انطلاق فعاليّات مهرجان فواكه صيف الطائف

وأضاف "القاضي" أن للأسر المنتجة نصيبًا في المشاركة دعمًا وتشجيعًا لما يقدمونه من منتجات تحويلية لعددٍ من المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد الرابع من نوعه على مستوى المحافظة، حيث يأتي امتدادًا لحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في إبراز ما تحظى به الطائف من تنوع المنتجات الزراعية إلى جانب دعم المزارعين بتسويق منتجاتهم الزراعية.