"نزلاء التأهيل الشامل بتيماء" يطّلعون على فعاليات مكتب تعليم المحافظة

زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بتيماء، مكتب التعليم في المحافظة، وكان في استقبالهم مدير المكتب محمد بن فواز الفقير.
واطلع نزلاء التأهيل خلال الزيارة على أنشطة المكتب والفعاليات التي يقيمها وآخرها الاحتفاء بيوم المعلم.
وخلال الزيارة استمتع النزلاء بقضاء يوم في قاعة مليئة بالرسومات المبهجة وقُدّمت لهم الهدايا.
ويأتي ذلك ضمن برنامج الزيارات الخاص بمركز التأهيل الشامل بتيماء؛ بهدف ربط النزلاء بالمجتمع والتفاعل معهم، وتقديم البرامج والأنشطة ذات المحتوى الشمولي للنزلاء بشكل متواصل ومتنوع، لتناسب إمكانيات وقدرات كل نزيل؛ مما يدخل الفرح والسرور لنفوسهم.