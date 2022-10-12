بلدية صبيا تنفذ 5789 جولة رقابية وترصد 301 مخالفة للإجراءات الإنشائية

ضمن جهودها في أعمال الرقابة ولضمان جودة المباني، والتأكد من اتباعها للأنظمة وسلامة الإجراءات الإنشائية، نفذت بلدية محافظة صبيا (5789) جولة رقابية منذ بداية العمل على نظام ممتثل في الرقابة على المباني، شملت الأحياء والمخططات الواقعة في نطاق البلدية.
وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس وليد جابر الفيفي، أنه "ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات للمباني، من خلال العمل على تنظيم ومتابعة الأعمال الإنشائية، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية والالتزام بجميع مواصفات البناء والحد من المخالفات والمحافظة على البنية العمرانية".
وقامت الفرق الميدانية بتنفيذ (5789) جولة رقابية شملت الأحياء والمخططات الواقعة في نطاق البلدية منذ بداية العمل على نظام ممتثل في الرقابة على المباني.
وأكد "الفيفي" على استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المخالفات وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف، والعمل على التأكيد على إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة، مشدداً في ذات الوقت على عدم التهاون في تطبيق العقوبات على أي مخالفة قد يرصدها أي مراقب ميداني.