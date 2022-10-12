بلدية صبيا تنفذ 5789 جولة رقابية وترصد 301 مخالفة للإجراءات الإنشائية

وأوضح رئيس البلدية المكلف المهندس وليد جابر الفيفي، أنه "ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات للمباني، من خلال العمل على تنظيم ومتابعة الأعمال الإنشائية، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية والالتزام بجميع مواصفات البناء والحد من المخالفات والمحافظة على البنية العمرانية".