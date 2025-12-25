اختيار مدير "ابتسم" ضمن قائمة أبطال الاستدامة 2025

في خطوة لافتة، اختير المدير التنفيذي لجمعية "ابتسم" لطب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالعزيز بن صالح فتّني، ضمن قائمة "أبطال الاستدامة 100" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وذلك تكريمًا للقيادات المؤثرة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية على مستوى الإقليم.