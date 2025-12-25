اختيار مدير "ابتسم" ضمن قائمة أبطال الاستدامة 2025

في خطوة لافتة، اختير المدير التنفيذي لجمعية "ابتسم" لطب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالعزيز بن صالح فتّني، ضمن قائمة "أبطال الاستدامة 100" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وذلك تكريمًا للقيادات المؤثرة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية على مستوى الإقليم.
وجاء هذا الاختيار تقديرًا لإسهاماته الممتدة في العمل الخيري والتنموي، ودوره في تعزيز مفاهيم الاستدامة وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، خاصة في القطاع الصحي التطوعي.
ويُعد فتّني من القيادات الوطنية البارزة في العمل الخيري، إذ يمتلك خبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود، ساهم خلالها في تطوير المبادرات المجتمعية ورفع كفاءة القطاع غير الربحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُجسّد هذا الإنجاز الحضور الفاعل للكفاءات الوطنية السعودية في المحافل الإقليمية، ودورها الحيوي في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.