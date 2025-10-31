"نماء المكية" تبحث تطوير خدمات السقاية والرفادة والاستدامة ضمن ورشة تخطيط 2026

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي والريادة في مجالات السقاية والرفادة، مشيرًا إلى أن النتائج ستُسهم في إعداد خطة تشغيلية وموازنة تقديرية طموحة للعام 2026، تضمن استمرار العطاء وتحقيق الأثر المستدام لخدمة ضيوف الرحمن والمجتمع المحلي.