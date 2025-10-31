"نماء المكية" تبحث تطوير خدمات السقاية والرفادة والاستدامة ضمن ورشة تخطيط 2026

نظّمت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل احترافية تهدف إلى تطوير برامجها ومشروعاتها في مجالات السقاية والرفادة، والعمل البيئي والتطوعي، والمسؤولية الاجتماعية، والاستدامة المالية والأوقاف، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمجتمع المحلي، واستعدادًا لإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م.
وشهدت الورشة، التي أُقيمت بمشاركة قيادات الجمعية وعدد من المختصين والخبراء حضورياً وافتراضيًا، طرح رؤى تطويرية وأفكار نوعية تُسهم في الارتقاء بأداء الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت الورشة مناقشة مبادرات مستقبلية لتطوير مشاريع السقاية باستخدام حلول بيئية وتقنية مبتكرة، وتعزيز خدمات الرفادة من خلال تحسين منظومة الإمداد والإطعام، إلى جانب إطلاق برامج تطوعية نوعية تسهم في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم لخدمة ضيوف الرحمن.
كما ناقش المشاركون أهمية الاستدامة المالية وتنمية الأوقاف كركائز داعمة لأنشطة الجمعية على مدار العام، إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية بما يضمن تكامل الجهود مع مختلف القطاعات.
وأكد الحضور استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع على مدار العام، لتشمل مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان المبارك وفترات الدراسة والإجازات، إلى جانب الأيام الوطنية، ما يعزز من حضور الجمعية ودورها التنموي في خدمة المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي والريادة في مجالات السقاية والرفادة، مشيرًا إلى أن النتائج ستُسهم في إعداد خطة تشغيلية وموازنة تقديرية طموحة للعام 2026، تضمن استمرار العطاء وتحقيق الأثر المستدام لخدمة ضيوف الرحمن والمجتمع المحلي.