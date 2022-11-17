اتحاد اللاكروس يستعرض إنجازات الربع الثالث.. ويناقش خطة 2023‎‎

ونوه المجلس إلى التزايد المطرد لممارسي اللعبة في البرنامج المدرسي الذي تجاوز 250 ممارسًا من الجنسين، ولفت إلى المشاركة المميزة للاتحاد في دورة الألعاب السعودية للتعريف باللعبة والترويج لها، وإقامة دورة مدربي الحكام بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي بالرياض.