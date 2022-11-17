اتحاد اللاكروس يستعرض إنجازات الربع الثالث.. ويناقش خطة 2023‎‎

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس اجتماعه الدوري، مساء أمس الأربعاء، في مدينة الرياض، برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله بن محـمد الحيدري.
ورفع المجلس في مستهلّ الاجتماع التهاني إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وإلى نائبه الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة مدير دورة الألعاب السعودية، بمناسبة نجاح الحدث الرياضي الكبير "دورة الألعاب السعودية" في نسختها الأولى، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي في 45 لعبة رياضية.
وشهد الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات الاتحاد في الربع الثالث من العام الجاري، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسة وخطة النمو المستقبلية، ونتائج التقييم الفني لمشروع دعم الاتحادات الرياضية.
واطّلع المجلس على عدد من الاتفاقيات والبرامج والمبادرات المقترحة، وقدم التوصيات اللازمة حيالها تمهيدًا لاعتمادها، كما تابع الخطة التشغيلية المقترحة لنادي الرياض للاكروس بعد تدشينه الشهر الماضي.
ونوه المجلس إلى التزايد المطرد لممارسي اللعبة في البرنامج المدرسي الذي تجاوز 250 ممارسًا من الجنسين، ولفت إلى المشاركة المميزة للاتحاد في دورة الألعاب السعودية للتعريف باللعبة والترويج لها، وإقامة دورة مدربي الحكام بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي بالرياض.
يذكر أن اللاكروس رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تلك الكرة، والمسابقة التنافسية الأكثر شهرة لهذه اللعبة هي بطولة لاكروس الدولية.