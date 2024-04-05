بواقع 20 ريالاً للفرد.. "نفع" تبدأ استقبال زكاة الفطر "نقداً" وتوزيعها "عيناً" وفق ضوابطها الشرعية

وصرح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني، أن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الفئات المستحقة والأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية، مضيفاً أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.