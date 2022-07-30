افتتاح تخصص الفندقة بقسم تقنية السياحة والضيافة في كلية العلا

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرار الموافقة على افتتاح تخصص الفندقة بقسم تقنية السياحة والضيافة بالكلية التقنية بمحافظة العلا ابتداءً من الفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تنوع برامجها التدريبية وتأهيل كوادر وطنية مميزة ومواكبة لتطورات واحتياجات سوق العمل في جميع المجالات.
كما ثمّن عميد الكلية التقنية بالعلا المهندس عبدالعزيز مسلم الحربي جهود المحافظ وحرصه على منح فرص التدريب لأبناء محافظة العلا بالبرامج المتنوعة التي تتلاءم مع التطورات والنمو السياحي التي تشهده المحافظة، شاكرًا جهود القيادة الرشيدة أيدها الله في دعم قطاع التدريب التقني والمهني وتأهيل أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات والميادين التي تُسهم في التطور والنماء.
كما أوضح الحربي أن تخصص الفندقة من التخصصات التي تشهد نموًا كبيرًا في محافظة العلا نظرًا إلى كون العلا واجهة سياحية يقصدها مختلف السياح من دول العالم ما يزيد من احتياجها للكوادر الوطنية المؤهلة لتلبية متطلبات هذا النمو الاقتصادي والسياحي.
كما أشاد الحربي بجهود المؤسسة وحرصها الدائم على تنوع وجودة التدريب من خلال بيئة آمنة و محفِّزة للمتدربين ما ينعكس على مخرجات مميزة وذات كفاءة عالية تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف مجالاته التقنية والمهنية معززة ومواكبة الازدهار التنموي المساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.