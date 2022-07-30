افتتاح تخصص الفندقة بقسم تقنية السياحة والضيافة في كلية العلا

كما أوضح الحربي أن تخصص الفندقة من التخصصات التي تشهد نموًا كبيرًا في محافظة العلا نظرًا إلى كون العلا واجهة سياحية يقصدها مختلف السياح من دول العالم ما يزيد من احتياجها للكوادر الوطنية المؤهلة لتلبية متطلبات هذا النمو الاقتصادي والسياحي.