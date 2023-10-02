نائب وزير الصحة القيرغيزي يُشيد بجهود "الندوة العالمية"

أثنى نائب وزير الصحة القيرغيزي مادوماروف أكرم، اليوم الاثنين، على جهود "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" التنموية في بلاده، عبر إنشاءاتها وبرامجها الطبية.
وتهدف تلك البرامج إلى تحسين الخدمة العلاجية للمواطنين وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بالعناية الصحية عبر مناشطها المتنوعة من بناء المستوصفات والمستشفيات والقوافل الطبية وتقديم العلاج المجاني للمحتاجين.
جاء ذلك لدى مشاركته في الاحتفالية الكبيرة التي نظمها مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا؛ لوضع حجر الأساس لمستشفى الأمراض العصبية والنفسية بمنطقة "جوسو بالييف - قيزيل كيا - محافظة باتكين"، والتي يقطنها 26 ألف نسمة، وتبعد عن العاصمة "بيشكيك" بـ 390 كم.
وأكد "أكرم" أن المشروع من الأعمال النوعية والجديدة في برامج "الندوة" الطبية.
وقال مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا د.محمد ماضي: إن المبنى الجديد للمستشفى يتكون من ثلاثة طوابق، ليكون مستشفى متكاملاً يقدم العديد من الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، ويخفف من معاناة المرضى وذويهم.
وأفاد مدير مكتب الندوة بأن هذا العمل يعتبر من المشروعات الجديدة التي تنفذها الندوة في المجال الطبي.
وقدم شكره إلى المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا على هذه البادرة السخية والإنسانية التي تعكس مساندة المملكة الدائم للعمل الخيري وتوفير كل ما يسهم في سلامة الإنسان والارتقاء بصحته.