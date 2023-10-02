نائب وزير الصحة القيرغيزي يُشيد بجهود "الندوة العالمية"

جاء ذلك لدى مشاركته في الاحتفالية الكبيرة التي نظمها مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا؛ لوضع حجر الأساس لمستشفى الأمراض العصبية والنفسية بمنطقة "جوسو بالييف - قيزيل كيا - محافظة باتكين"، والتي يقطنها 26 ألف نسمة، وتبعد عن العاصمة "بيشكيك" بـ 390 كم.