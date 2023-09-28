طلاب "تعليم صبيا" يحتفون باليوم الوطني 93

ووقف الشلعان على مبادرة قافلة العلم الوطني إحدى فعاليات إدارة "تعليم صبيا" التي أطلقتها بمناسبة اليوم الوطني حيث تجوب القافلة المحافظات التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ بهدف توعية أفراد المجتمع بالعلم السعودي ومعانيه، وتعزيز الوطنية عبر إستراتيجيات مُعدة مسبقاً، كزيارة الجهات الحكومية ومكاتب التعليم والمحافظات، والتواجد في الأماكن العامة والحدائق والأسواق؛ من أجل بث روح الوطنية في الجميع.