طلاب "تعليم صبيا" يحتفون باليوم الوطني 93

شارك وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن عبد العزيز الشلعان الفعاليات التي أعدها طلاب وطالبات مدارس "تعليم صبيا"، والتي تتزامن مع ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة خلال زيارته التفقدية لمدارس الإدارة، بحضور مدير عام "تعليم جازان" ملهي بن حسن عقدي، ومدير "تعليم صبيا" عثمان بن محمد مسملي.
واطلع وكيل الوزارة للشؤون المدرسية على المعرض الوطني والتراثي المصاحب للاحتفاء باليوم الوطني بمكتب تعليم الداير الذي شاركت فيه ونظمته مدارس الداير، واشتمل المعرض على عدد كبير من اللوحات والرسومات التي تجسد حب الوطن، كما استمع لعدد من المشاركات الطلابية التي تعكس الانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.
ووقف الشلعان على مبادرة قافلة العلم الوطني إحدى فعاليات إدارة "تعليم صبيا" التي أطلقتها بمناسبة اليوم الوطني حيث تجوب القافلة المحافظات التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ بهدف توعية أفراد المجتمع بالعلم السعودي ومعانيه، وتعزيز الوطنية عبر إستراتيجيات مُعدة مسبقاً، كزيارة الجهات الحكومية ومكاتب التعليم والمحافظات، والتواجد في الأماكن العامة والحدائق والأسواق؛ من أجل بث روح الوطنية في الجميع.
وشارك وكيل الوزارة طلاب ثانوية آل علي بالداير حفلهم الذي أقيم احتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق" بحضور محافظ الداير, نايف بن ناصر بن لبدة، وتضمن عدة فقرات وطنية وفيلماً وأوبريت وسط تفاعل كبير من الطلبة وأولياء الأمور، كما قام بزيارة تفقدية لمشاريع مدرسة صدر جورا بنات، و مجمع هروب التعليمي، ومجمع صلهبة.