الندوة العالمية تشيد بمبادرة حرم سمو ولي العهد لدعم الرعاية الصحية للأطفال

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمبادرة الإنسانية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، حرم سمو ولي العهد، والمتمثلة في تبرعها السخي بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي لصالح صندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول.
ويأتي هذا التبرع الحيوي بهدف تمكين الأطفال المصابين من الحصول على أحدث وسائل الرعاية والعلاج المتاحة، والتخفيف من المعاناة المالية والنفسية على أسرهم في رحلة علاج أطفالهم.
وأشادت الندوة العالمية بهذا التبرع، مؤكدة أنه يمثل استمراراً لجهود سموها الدؤوبة في مجال العطاء الخيري ودعم الجهود الصحية التي تركز على الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. ولفتت الندوة إلى أن هذا الدعم السخي يؤكد حرص سموها على دعم القطاع الصحي وتمكين الأطفال المصابين بداء السكري من الحصول على رعاية متقدمة تعزز جودة حياتهم.
كما أكدت الندوة أن هذه المبادرة تجسد روح التكافل والتراحم في المجتمع السعودي والقيم التي ترعاها القيادة الرشيدة في نهوض المجتمع ودعمه بكافة السبل الممكنة، خاصة في المجالات الصحية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.