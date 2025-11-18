الندوة العالمية تشيد بمبادرة حرم سمو ولي العهد لدعم الرعاية الصحية للأطفال

وأشادت الندوة العالمية بهذا التبرع، مؤكدة أنه يمثل استمراراً لجهود سموها الدؤوبة في مجال العطاء الخيري ودعم الجهود الصحية التي تركز على الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. ولفتت الندوة إلى أن هذا الدعم السخي يؤكد حرص سموها على دعم القطاع الصحي وتمكين الأطفال المصابين بداء السكري من الحصول على رعاية متقدمة تعزز جودة حياتهم.