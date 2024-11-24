"ابن دليلة": الهوية البصرية عامل حاسم لتميز الجمعيات الخيرية وتعزيز ولاء الداعمين

وأوضح "ابن دليلة" أن هناك أمثلة واضحة من قطاع المنتجات التجارية، مثل متاجر القهوة الشهيرة التي تميزت بجودتها وهويتها البصرية، حيث أصبحت رموزها وألوانها جزءًا من ذاكرة العملاء، تدفعهم للشراء بمجرد رؤيتها، وأضاف أن هذا النموذج يمكن أن يُطبق في القطاع الخيري، مما يعزز تأثير الجمعيات، ويسهم في تحقيق أهدافها.