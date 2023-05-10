16 ورقة علمية و7 ورش تدريبية في أول أيام المؤتمر الدولي الثاني للمعلم بجامعة الملك خالد

وشملت الجلسة الثالثة التي ترأسها ملهي عقدي، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، 6 أوراق بحثية. فقد قدم الدكتور محمد خواجي الباحث في المناهج وطرق تدريس العلوم بإدارة تعليم صبيا، والأستاذة حنين أنور الحاصلة على ماجستير المناهج وطرق تدريس العلوم بتعليم صبيا، ورقة بحثية بعنوان "الممارسات التوعوية الصحية لدى معلمات العلوم بمرحلة الطفولة المبكرة وعلاقتها بالسلوكيات الصحية لدى أطفالهن بإدارة تعليم صبيا". كما ناقشت الجلسة موضوع "فاعلية الحوار الرقمي في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية المواطنة الرقمية لدى طالبات الصف السادس الابتدائي في المملكة العربية السعودية" للأستاذة نورة آل سرور، عضو المجلس الاستشاري بوزارة التعليم. وتمت مناقشة ورقة بحثية للأستاذة رائدة أحمد القاسمي، معلمة بإدارة تعليم جازان، بعنوان "تصور مقترح لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتنمية المفاهيم الرياضية ومهارات التفكير التخيلي لدى طالبات المرحلة الثانوية". واختُتمت الجلسة الثالثة بورقة علمية قدمها الدكتور أحمد آل دليل، أستاذ تقنيات التعليم المساعد بجامعة بيشة، بعنوان "درجة استخدام معلمي المرحلة المتوسطة بمحافظة النماص لتقنية الواقع المعزز في التعليم والصعوبات التي تواجههم من وجهة نظرهم".