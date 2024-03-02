برعاية محافظ الليث.. انطلاق مهرجان "الحبحب العثري الثالث" غدًا الأحد

وتابع: تم تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة على هامش المعرض، ويشارك في تقديمها متخصصون في مجال الزراعة العضوية، عبر تخصيص منطقة للمزارعين العضويين والمهتمين بهذا المجال من المنتجين المحليين، بالتعاون مع الوزارة.