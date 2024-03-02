برعاية محافظ الليث.. انطلاق مهرجان "الحبحب العثري الثالث" غدًا الأحد

تنطلق فعاليات مهرجان "الحبحب العثري الثالث"، غدًا الأحد، في الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي، تحت رعاية محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن هناك استعدادات مكثفة تشهدها محافظة الليث، قبيل انطلاق فعاليات المهرجان في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة.
وأضاف "الخليف": المهرجان الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، يضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة تشمل العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع.
وتابع: تم تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة على هامش المعرض، ويشارك في تقديمها متخصصون في مجال الزراعة العضوية، عبر تخصيص منطقة للمزارعين العضويين والمهتمين بهذا المجال من المنتجين المحليين، بالتعاون مع الوزارة.
من جهته، قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي: سيساهم المهرجان في تطوير ودعم المزارعين المحليين.
وأضاف: يهدف المهرجان إلى تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب، والتي تعتبر من المميزات النسبية للمحافظة.
كما أكد "المهابي"، نجاح مهرجان الحبحب العثري في نسختيْه الأولى والثانية بمحافظة الليث؛ حيث حقق نجاحًا باهرًا.