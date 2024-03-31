"أنوار شقراء" تكرم الحاصلين على الإجازة في قراءة القرآن والمشاركين بالمسابقات

كرمت جمعية تحفيظ القرآن بشقراء "أنوار" 8 طلاب من طلابها الذين حصلوا على الإجازة بـ"قراءة القرآن وإقرائه" ، والمشاركين في مسابقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسابقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر .
وفي التفاصيل ؛ قامت جمعية تحفيظ القرآن بشقراء بتكريم 8 طلاب من طلابها الذين حصلوا على الإجازة بـ "قراءة القرآن الكريم وإقرائه" ، والمشاركين في مسابقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسابقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ، ليصل عدد من حصل على الإجازة من الجمعية إلى 54 طالباً.
وكرمت الجمعية طالبين لمشاركتهما في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتفسيره و مسابقة أمير منطقة الرياض، وحصول الطالب عبدالعزيز بن سعد السعد على المركز الأول في الفرع الثاني في حفظ القرآن كاملا ً وتجويده .
وكانت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء " أنوار" تأسست عام 1405هـ ومنذ ذلك العام وحتى اليوم وهي بفضل الله تخرج المئات من الطلاب حيث تجاوز عدد حفاظ الجمعية منذ إنشائها أكثر من 1000 طالب وطالبة ، وتجاوز عدد من تم اختيارهم و حصلوا على شهادات الحفظ 130 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الحفاظ الذين حصلوا على إجازات بقراءة القرآن وإقرائه بالروايات 46 طالباً، ومن فضل الله أن كثيراً من أئمة المساجد في المحافظة من ثمرات الجمعية .