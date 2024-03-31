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"أنوار شقراء" تكرم الحاصلين على الإجازة في قراءة القرآن والمشاركين بالمسابقات

خرّجت الجمعية أكثر من 1000 حافظ .. وحصل على شهادات الحفظ 130 طالباً
"أنوار شقراء" تكرم الحاصلين على الإجازة في قراءة القرآن والمشاركين بالمسابقات

كرمت جمعية تحفيظ القرآن بشقراء "أنوار" 8 طلاب من طلابها الذين حصلوا على الإجازة بـ"قراءة القرآن وإقرائه" ، والمشاركين في مسابقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسابقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر .

وفي التفاصيل ؛ قامت جمعية تحفيظ القرآن بشقراء بتكريم 8 طلاب من طلابها الذين حصلوا على الإجازة بـ "قراءة القرآن الكريم وإقرائه" ، والمشاركين في مسابقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسابقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ، ليصل عدد من حصل على الإجازة من الجمعية إلى 54 طالباً.

وكرمت الجمعية طالبين لمشاركتهما في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتفسيره و مسابقة أمير منطقة الرياض، وحصول الطالب عبدالعزيز بن سعد السعد على المركز الأول في الفرع الثاني في حفظ القرآن كاملا ً وتجويده .

وكانت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء " أنوار" تأسست عام 1405هـ ومنذ ذلك العام وحتى اليوم وهي بفضل الله تخرج المئات من الطلاب حيث تجاوز عدد حفاظ الجمعية منذ إنشائها أكثر من 1000 طالب وطالبة ، وتجاوز عدد من تم اختيارهم و حصلوا على شهادات الحفظ 130 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الحفاظ الذين حصلوا على إجازات بقراءة القرآن وإقرائه بالروايات 46 طالباً، ومن فضل الله أن كثيراً من أئمة المساجد في المحافظة من ثمرات الجمعية .

محافظة شقراء
جمعية تحفيظ القرآن
القرآن الكريم

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