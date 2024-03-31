"أنوار شقراء" تكرم الحاصلين على الإجازة في قراءة القرآن والمشاركين بالمسابقات

وكانت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شقراء " أنوار" تأسست عام 1405هـ ومنذ ذلك العام وحتى اليوم وهي بفضل الله تخرج المئات من الطلاب حيث تجاوز عدد حفاظ الجمعية منذ إنشائها أكثر من 1000 طالب وطالبة ، وتجاوز عدد من تم اختيارهم و حصلوا على شهادات الحفظ 130 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الحفاظ الذين حصلوا على إجازات بقراءة القرآن وإقرائه بالروايات 46 طالباً، ومن فضل الله أن كثيراً من أئمة المساجد في المحافظة من ثمرات الجمعية .