انطلاق فعاليات معرض "خيرات فيفاء الزراعي" الأربعاء المقبل في نسخته الأولى

ويستعرض معرض "خيرات فيفاء" تنوعًا واسعًا من المنتجات الزراعية المحلية، بدءًا من الفواكه والخضروات والنباتات العطرية، وصولًا إلى الألبان والعسل ومحاصيل الحبوب والأدوات الزراعية، كما يوفر المعرض ورش عمل تدريبية للمزارعين، تركز على تقنيات الزراعة المستدامة وتعزيز المعرفة الزراعية.