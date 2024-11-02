انطلاق فعاليات معرض "خيرات فيفاء الزراعي" الأربعاء المقبل في نسخته الأولى

تحتضن محافظة فيفاء يوم الأربعاء المقبل، أول نسخة مشن المعرض الزراعي "خيرات فيفاء"، الذي يهدف إلى إبراز ثراء المحافظة الزراعي وتعزيز الوعي بأهمية المنتجات المحلية. ويشارك في المعرض عدد من المزارعين بعرض محاصيلهم، إلى جانب ركن خاص بالأسر المنتجة، ومشاركة الجهات الحكومية وغير الربحية ذات العلاقة.
ويستعرض معرض "خيرات فيفاء" تنوعًا واسعًا من المنتجات الزراعية المحلية، بدءًا من الفواكه والخضروات والنباتات العطرية، وصولًا إلى الألبان والعسل ومحاصيل الحبوب والأدوات الزراعية، كما يوفر المعرض ورش عمل تدريبية للمزارعين، تركز على تقنيات الزراعة المستدامة وتعزيز المعرفة الزراعية.
ويتخلل الفعاليةَ حفلُ افتتاح رسمي يتضمن أوبريت بعنوان "خيرات أرضنا فخر شعبنا"، من كلمات الشاعر أسعد معزي الفيفي وأداء عبدالعزيز الثويعي وصديق الداثري، بمشاركة فرقة فيفاء الشعبية.
يقام المعرض في منتزه الدفرة المطل على سفوح جبال فيفاء الشرقية، والذي يتميز بإطلالته الخلابة، ليتيح للزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بجمال الطبيعة وتجربة زراعية غنية تجمع بين الفائدة والترفيه.