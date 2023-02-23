"السحيباني" يستقبل الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الخميس؛ في مكتبه بمقر المندوبية، بفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة؛ الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الدكتور يوسف بن حسن الخلاوي.
واستعرض "الخلاوي"، خلال اللقاء، جهودَ الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التي تنفّذها لخدمة الدول الأعضاء بمنظّمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشروعات اتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، وغيرها.
كما استعرض جهود الغرفة في التنسيق بين الغُرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة داخل الدول الأعضاء بالمنظمة، مستعرضًا كذلك اتفاقيةَ "منافع" التي جمعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، والغرفة التجارية بالمدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة؛ بهدف تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.
من جهته نوّه "السحيباني" إلى الحراك الذي تقوده الغرفة نحو تطوير العلاقات، والنهوض بالإمكانيات الاقتصادية؛ لمواجهة التحديات الإسلامية، مشيدًا باتفاقية "منافع" التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية، التي خصّها الله بمكانة خاصة في قلوب المسلمين جميعًا، بما أكرمها به من رعاية للحرمين الشريفين وعُمَّارهما من كل بلاد العالم.
وأشاد "السحيباني" بافتتاح مكتب إقليمي للغرفة في محافظة جدة، والذي سيسهم في زيادة تنوّع برامجها التي تخدم الدول الأعضاء بالمنظمة ومشروعاتها، ودورها في تنسيق الجهود بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية، وممثّلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء، والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية الأعضاء.