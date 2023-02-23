"السحيباني" يستقبل الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة

من جهته نوّه "السحيباني" إلى الحراك الذي تقوده الغرفة نحو تطوير العلاقات، والنهوض بالإمكانيات الاقتصادية؛ لمواجهة التحديات الإسلامية، مشيدًا باتفاقية "منافع" التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية، التي خصّها الله بمكانة خاصة في قلوب المسلمين جميعًا، بما أكرمها به من رعاية للحرمين الشريفين وعُمَّارهما من كل بلاد العالم.