"تعليم الرياض" تكرّم عددًا من المعلمين والمعلمات احتفاء بيوم المعلم

فيما أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، إلى ما يتمتّع به المعلم السعودي من إمكانيات نتيجة ما يلقاه من إعداد وتأهيل وتطوير، وما يتمتّع به من سمات شخصية تجعله مؤثرًا ومتأثرًا بالرسالة السامية التي يحملها ويقدمها.