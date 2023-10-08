"تعليم الرياض" تكرّم عددًا من المعلمين والمعلمات احتفاء بيوم المعلم

كرّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عددًا من المعلمين والمعلمات؛ نظير ما قدّموه من أعمال وجهود مميّزة بمناسبة الاحتفاء بيوم المعلم.
جاء ذلك خلال الاحتفاء الذي نظّمتْه الإدارة لهذه المناسبة، برعاية وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية الأستاذ محمد الغامدي، وحضور مدير عام شؤون المعلمين في الوزارة د. ياسر الغريبي، والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، والمساعدين، ومديري الإدارات.
وتضمّن العديد من الفقرات؛ ومنها عرض مرئي عن المعلم بعنوان "بطولات لا تنتهي"، وعرض لقصص نجاح لمعلمين ومعلمات، وبعد ذلك تم تكريم عدد من المعلمين والمعلمات.
وأكّد وكيلُ وزارة التعليم للموارد البشرية الأستاذ محمد الغامدي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة؛ أن المعلم السعودي يحظى بالرعاية والاهتمام والتكريم من قيادتنا الرشيدة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تسعى دومًا لتطوير وتأهيل المعلمين والمعلمات بما يتوافق مع التطوّرات المتسارعة في مجالات الموارد البشرية عن طريق الدورات وبرامج الابتعاث المختلفة.
فيما أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، إلى ما يتمتّع به المعلم السعودي من إمكانيات نتيجة ما يلقاه من إعداد وتأهيل وتطوير، وما يتمتّع به من سمات شخصية تجعله مؤثرًا ومتأثرًا بالرسالة السامية التي يحملها ويقدمها.