"ولادة الدمام" يدشن برنامج تمارين رياضية لـ"الحوامل"

دشن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، اليوم الخميس، برنامجًا لمساعدة السيدات الحوامل على أداء تمارين رياضية.
وقالت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام: إن برنامج التمارين الرياضية مخصص للنساء الحوامل في مختلف مراحل الحمل، بإشراف كادر متخصص في هذا المجال.
وأضافت: يهدف البرنامج إلى اتباع نمط حياة صحي وآمن خلال الحمل، وتهيئة الجسم للولادة وما بعدها، بالإضافة إلى تجنب أو تخفيف الآلام العضلية الهيكلية، وتعزيز الوعي بالتغيرات وكيفية التعامل معها، وتحقيق التواصل بين السيدة الحامل وبين الجسد وتمكينه من أداء المهام اليومية بشكل أفضل.
ولفتت إدارة المستشفى إلى أن جلسات التمارين الرياضية للسيدات الحوامل تتكون من تمارين تفعيل وتقوية معظم عضلات الجسم، وأخرى تصحيحية تركز على عضلة التنفس وعضلات مركز الجسم وقاع الحوض، ثالثة للاسترخاء والإطالة، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول تصحيح قوام الجسم أثناء فترة الحمل.