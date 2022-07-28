"ولادة الدمام" يدشن برنامج تمارين رياضية لـ"الحوامل"

وأضافت: يهدف البرنامج إلى اتباع نمط حياة صحي وآمن خلال الحمل، وتهيئة الجسم للولادة وما بعدها، بالإضافة إلى تجنب أو تخفيف الآلام العضلية الهيكلية، وتعزيز الوعي بالتغيرات وكيفية التعامل معها، وتحقيق التواصل بين السيدة الحامل وبين الجسد وتمكينه من أداء المهام اليومية بشكل أفضل.