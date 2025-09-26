محافظ محايل يرعى ختام بطولة اليوم الوطني الـ95 بنادي محايل الرياضي

في أجواء وطنية مميزة، رعى محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، مساء أمس، الحفل الختامي لبطولة اليوم الوطني السعودي الـ95، التي نظمها نادي محايل الرياضي، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بعسير فهد حنتوم، وعدد من القيادات الرياضية ومنسوبي المكتب، وجمهور غفير امتلأت به مدرجات النادي.