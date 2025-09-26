محافظ محايل يرعى ختام بطولة اليوم الوطني الـ95 بنادي محايل الرياضي

في أجواء وطنية مميزة، رعى محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، مساء أمس، الحفل الختامي لبطولة اليوم الوطني السعودي الـ95، التي نظمها نادي محايل الرياضي، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بعسير فهد حنتوم، وعدد من القيادات الرياضية ومنسوبي المكتب، وجمهور غفير امتلأت به مدرجات النادي.
وشهدت المباراة النهائية للبطولة مواجهة مثيرة جمعت بين فريقي "الرعب" و"عسير"، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم فريق الرعب اللقب بركلات الترجيح، وسط فرحة عارمة من لاعبيه وجماهيره.
وتخللت الفعاليات بين شوطي المباراة مسيرة وطنية شارك فيها الحضور، حيث ارتفعت الأعلام ورددت الأهازيج الوطنية، في تعبير عفوي عن الفخر والانتماء بهذه المناسبة الغالية.
وعقب المباراة، سلّم المحافظ "القرقاح"، يرافقه مدير مكتب وزارة الرياضة، الكأس والميداليات الذهبية لفريق الرعب، فيما نال فريق عسير الميداليات الفضية، كما تم تكريم اللجان المنظمة والفرق المشاركة والجهات المساندة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد محافظ محايل بالتنظيم المميز والحضور الجماهيري الكبير، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تُعزّز قيم اللحمة الوطنية وتُسهم في غرس روح الانتماء لدى الشباب.
من جهته، قدّم رئيس نادي محايل الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي شكره لمحافظ محايل على رعايته الكريمة، ولوزارة الرياضة على دعمها المستمر، ولكل الجهات الحكومية والأمنية والإعلامية والرعاة الذين ساهموا في إنجاح البطولة.
واختُتمت الفعاليات بعروض احتفالية، التقطت خلالها الصور التذكارية، لتبقى البطولة إحدى أبرز محطات احتفال محافظة محايل باليوم الوطني الـ95.