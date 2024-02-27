بفعاليات متنوعة.. مركز التنمية الاجتماعية بجدة يحتفي بيوم التأسيس

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات والعروض المباشرة والمرئية وتنوعت بتنوع الإرث الثقافي والحضاري في جميع مناطق المملكة التي تنوعت بتنوع ثقافات المجتمع الممتدة عبر العصور وشكلت لحمة وطنية مترابطة منذ تأسيس هذه الدولة العظيمة منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا هذا في ظل قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين قائد الشباب وعراب الرؤية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.