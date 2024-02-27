بفعاليات متنوعة.. مركز التنمية الاجتماعية بجدة يحتفي بيوم التأسيس

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بجدة بيوم التأسيس بحضور مدير عام الفرع محمد جلال الغامدي ومساعديه ومديري الإدارات.
وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات والعروض المباشرة والمرئية وتنوعت بتنوع الإرث الثقافي والحضاري في جميع مناطق المملكة التي تنوعت بتنوع ثقافات المجتمع الممتدة عبر العصور وشكلت لحمة وطنية مترابطة منذ تأسيس هذه الدولة العظيمة منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا هذا في ظل قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين قائد الشباب وعراب الرؤية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
يُذكر أن الاحتفال صاحبه فقرات تراثية ورقصات شعبية وحرف يدوية ومشاهد تمثيلية تجسد عصر الأجداد وعروض الخيل والمقتنيات التراثية التي نالت استحسان وتفاعل الحضور.
وفي الختام قدم " الغامدي" شكره للجهات المشاركة وللزملاء القائمين على هذا الكرنفال.