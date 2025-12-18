ندوة حوارية بعنوان ملامح الهوية في العمارة المعاصرة بمعرض جدة للكتاب

وتحدث في الندوة المهندس فهد اللويحان، وأدارتها إسراء فته، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة. وفي هذا السياق، استعرض اللويحان ملامح الهوية المعمارية السعودية في سياقها المعاصر، كما ناقش كيفية تجذير القيم العمرانية المحلية المستمدة من البيئة والثقافة السعودية، مع المواءمة بينها وبين متطلبات الحداثة والتقنية والاستدامة، انسجامًا مع المبادئ التي يؤكدها ميثاق الملك سلمان العمراني، وفي مقدمتها الأصالة والاستمرارية، وملاءمة العيش والبعد الإنساني، والاستدامة والابتكار.