يستمر ٥ أيام... منصور بن محمد يفتتح معرض الكتاب بجامعة حفر الباطن

دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 بجامعة الحفر، نيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود -أمير المنطقة الشرقية.
وتجوّل المحافظ في أروقة المعرض التي تضم أكثر من 40 دار نشر، منها جناح النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية كضيف شرف.
وشرح رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر المحافظ أقسام المعرض، فيما نوه المحافظ من جهته بما احتواه المعرض، من عناوين مختلفة تلبي شغف القراء من المثقفين والمهتمين، مشيراً إلى أن هذا المعرض يأتي محقق الطموحات الكثير من أبناء المحافظة.
وفي حفل خطابي، أكد رئيس الجامعة أهمية معرض الكتاب والمعلومات وما يصاحب هذا المعرض من برامج ثقافية وورش عمل وأمسيات أدبية تنشر الوعي وتصنع المعرفة، مشيراً إلى أن موقع جامعة حفر الباطن يمتلك المكتبة الرقمية السعودية الدائمة التي تزخر بمصادر المعرفة العربية والأجنبية، وتسهم في تطوير البحث العلمي ومجتمعه.
ويحتضن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 الذي يقام خلال الفترة من يوم الاثنين 22 مايو وحتى يوم السبت 27 مايو 2023، عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل والأمسيات الأدبية التي تثري برنامجه الثقافي. ويهدف للتشجيع على القراءة وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي ويستقبل الزوار من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً طيلة أيام المعرض.