يستمر ٥ أيام... منصور بن محمد يفتتح معرض الكتاب بجامعة حفر الباطن

ويحتضن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 الذي يقام خلال الفترة من يوم الاثنين 22 مايو وحتى يوم السبت 27 مايو 2023، عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل والأمسيات الأدبية التي تثري برنامجه الثقافي. ويهدف للتشجيع على القراءة وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي ويستقبل الزوار من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً طيلة أيام المعرض.