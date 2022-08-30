"خلك حريص" تستعرض سبل مواجهة أساليب الاحتيال المالي

ولفت إلى أن الأمم المتحدة شددت على أنها "لا تقدم الجوائز أو الأموال أو الشهادات أو بطاقات الصراف الآلي (ATM) أو التعويض عن الاحتيال عبر الإنترنت أو المنح الدراسية أو إجراء اليانصيب، ولا تقدم جوائز أو مكافآت أو أموالاً أو شهادات أو منحًا دراسية، أو تجري يانصيب أو عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس".