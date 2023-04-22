توزيع كسوة العيد والنقدية على أيتام جمعية البر في الشرقية

وأضاف: أطلقت الجمعية العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية ضمن خطة استراتيجية لتنميتهم، حيث وفرت الجمعية مؤخرًا التأمين الطبي لـ 633 يتيمًا ويتيمة بتكلفة تقدر بـ850.000 ريال، كما أطلقت الجمعية أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام ورفع مستواهم الدراسي، إضافة إلى توفير المنح الجامعية والتعليمية لهم، حيث قدمت الجمعية 770 منحة جامعية وفنية، إضافة لتدريب الأيتام تدريباً منتهياً ومبتدئًا بالتوظيف وتوفير الوظائف لهم ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي الملائم لهم عبر اكتشاف وقياس ميولهم العلمية.