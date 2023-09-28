جمعية "كيان" للأيتام تحتفل باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"

وقال "رياض العبد الكريم" المدير التنفيذي بالجمعية بدوره: نعيش نحن مواطني المملكة العربية السعودية ولله الحمد والشكر أفراح واعتزاز كل يوم على أرض الوطن لما يحظى به كل إنسان يقيم عليها من برامج ومشروعات تنموية شاملة، ويأتي اليوم الوطني كأحد المناسبات المهمة التي يعبر فيها المواطنون والمقيمون عن افتخارهم واعتزازهم بالوطن، ونحن نعمل مع أبنائنا وبناتنا الأيتام في جمعية كيان نرفع أسمى عبارات التهنئة والعرفان للقيادة الحكيمة ونعبّر من خلال هذا اليوم عن عزنا وفخرنا بكل يوم نعيشه على أرضها أدام الله على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يوفقنا جميعًا لخدمة الوطن والمواطن في أي مكان. وبدورنا نقدم الشكر لنادي الرياض السعودي ولجميع من شاركنا حفلنا ومن حضر.