جمعية "كيان" للأيتام تحتفل باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة باليوم الوطني الـ 93 ، تحت شعار "نحلم ونحقق"، في أجواء تفيض بالوطنية والفرح، ورفرفت أعلام المملكة وصدحت الأناشيد الوطنية وسط فرح أبناء "كيان" والأسر البديلة، وبحضور "سمها الغامدي" رئيس مجلس الإدارة، وعضوات مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، رياض العبد الكريم، والكادر الوظيفي في جمعية كيان، وجمع غفير من أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع نادي الرياض السعودي، ومشاركة فريق قوة عطاء التطوعي، وفريق سنابل الخير والعطاء التطوعي، وبعض الجهات الأخرى، وأُقيم الحفل في نادي الرياض السعودي بضاحية لبن.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، وقدم فقرات الحفل الإعلامي خالد الكيشان، حيث رحب بجميع الحضور، وشكر جمعية "كيان "على كل ما تقدمه لأبنائها وبناتها الأيتام وعلى جهودها في مشاركة مستفيديها الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 ورسم الابتسامة والفرح على وجوه الجميع.
وتضمن الاحتفال بالوطن عديد الفقرات الشيقة والممتعة منها: مسيرة الخيول التي أثارت اهتمام الحضور، ومسيرة فريق دبابات هارلي التي أعجبت الجميع، كما تم تقديم فواصل غنائية وطنية واستعراضية، شاركت فيها كلٌ من: فرقة أبو حماد، وفرقة قطرة عسل، وفرقة عين الموينع، وفرقة أبو فهد، وقد استمتع الجميع بالفقرات المقدمة، كما أُلقيت بعض القصائد الوطنية.
وضمت الاحتفالية أيضًا "خيمة كيان" الشعبية، وعددًا من الأركان منها : ركن الرسم والتلوين التي عبر الأبناء من خلال الرسم والتلوين عن الوطن بلوحات جميلة، كما عبّروا عن حبهم للوطن بكتابة مشاعرهم على اللوحة الحائطية. ومن الأركان أيضًا ركن الرسم على الوجه، وركن الأكلات الشعبية المتنوعة كالجريش والقرصان، وركن البليلة، وركن عرض منتجات الأسر المنتجة، وركن الألعاب الهوائية.
وتفاعل الحضور مع الأناشيد الوطنية معربين عن حبهم وولائهم للوطن. وشكروا جمعية كيان على كل ما تقدمه لأبنائها الأيتام، والمشاركة بأفراح الوطن الشامخ بالعز عامًا بعد عام.
فقال "عبد الله الحماد" من إحدى الفرق: تشرفت بالدعوة لجمعية كيان فالكلمات تقف عاجزة عن حب الوطن وشكرًا لجمعية كيان، وقال "محمد جرحم" : مناسبة وطنية نفخر بها ونعتز، شكرًا كيان اسعدتِنا، كما عبّرت "لمى جرحم" عن مشاعرها للوطن الغالي وشكرت جمعية كيان على جهودها الكبيرة في كل المجالات.
وفي الختام شارك الجميع بالنشيد الوطني وسط فرح وحب للوطن يفيض إخلاصًا ووفاءً ووسط دعوات بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والوطن الغالي من كل شر.
وقالت "سمها بنت سعيد الغامدي" رئيس مجلس إدارة جمعية كيان: نحتفل باليوم الوطني الثالث والتسعين لوطننا الغالي ونحن نرى بوادر تحقيق الحلم في مشروعات تنموية متعددة ومكانة لوطننا تزداد رفعة بين البلدان، كل ذلك كان محفزًا لنا جميعًا لنعيش هذا الواقع ونسعى إلى المساهمة في تنمية القدرات لمستفيدي جمعية كيان ليكونوا جزءًا من هذه الإنجازات ونبني في ذواتهم أحلام المستقبل من خلال برامج ومشروعات عديدة نحقق دورهم الوطني الكبير، ولذلك تأتي احتفالات الجمعية بيوم الوطن لتؤكد عمق الانتماء لهذا الكيان والدور المطلوب من كل منا تجاه وطننا وما يستحقه من بذل وعطاء. وباسم مستفيدي جمعية "كيان" وجميع منسوبيها نرفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين داعين الله دوام الرقي والأمن والأمان في بلد الإنسانية والعطاء.
وقالت الدكتورة "وفاء الصالح" عضو مجلس الإدارة بجمعية كيان: نحتفل في هذه الأيام الخالدة بيومنا الوطني المجيد مع أسرة جمعية كيان للأيتام مع مشاركة فاعلة مع نادي الرياض السعودي بوطن ضم على أرضه واستظل تحت سمائه شعب كريم أسسه ونظم عقد جواهره المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الذي وحدنا على الطريق القويم والنهج المستقيم منذ ثلاثة وتسعين عامًا هي عزنا هي فخرنا هي أرضنا وسماؤنا رحم الله مؤسسها ومن تتابع في حكمها وحفظ الله قائدها وراعي نهضتها والدنا وملكنا سلمان الحزم والعزم، وأيد الله ولي عهده ملهم الشباب وباني أحلام ورؤى نلمسها بأيدينا ونرعاها بأعيننا، وأدام بلادنا شامخة قوية منيعة وكل عام وأنت بخير وأمان وعز يا وطني.
وقال "رياض العبد الكريم" المدير التنفيذي بالجمعية بدوره: نعيش نحن مواطني المملكة العربية السعودية ولله الحمد والشكر أفراح واعتزاز كل يوم على أرض الوطن لما يحظى به كل إنسان يقيم عليها من برامج ومشروعات تنموية شاملة، ويأتي اليوم الوطني كأحد المناسبات المهمة التي يعبر فيها المواطنون والمقيمون عن افتخارهم واعتزازهم بالوطن، ونحن نعمل مع أبنائنا وبناتنا الأيتام في جمعية كيان نرفع أسمى عبارات التهنئة والعرفان للقيادة الحكيمة ونعبّر من خلال هذا اليوم عن عزنا وفخرنا بكل يوم نعيشه على أرضها أدام الله على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يوفقنا جميعًا لخدمة الوطن والمواطن في أي مكان. وبدورنا نقدم الشكر لنادي الرياض السعودي ولجميع من شاركنا حفلنا ومن حضر.