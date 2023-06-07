"تعليم الباحة" تنظّم برنامجًا لتعزيز الصحة العامة ببرامج متنوّعة

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، برنامجًا مًعززًا للصحة، تحت شعار "صحتي في أسلوب حياتي" في قاعة الأمير فيصل التعليمية.
جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني، ومدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، ومساعدي المدير العام، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وافتتح وكيلُ الإمارة المساعد، المعرضَ المصاحب، وتجول في أركانه؛ حيث شارك فيه عددٌ من الجهات الصحية الحكومية والأهلية في المنطقة، واطلع على ما يحويه من أقسام صحية وبدنية وأجهزة القياسات وأدوات اللياقة البدنية.
بعد ذلك بدأ البرنامج التوعوي بالنشيد الوطني، بعدها ألقى المساعدُ للشؤون المدرسية ناصر سعيد الزهراني، كلمةً رحّب خلالها بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا البرنامج، وما يصاحبه من فعاليات؛ لنشر ثقافة الصحة البدنية وتطبيقها في المدارس بجميع جوانبها الجسدية والاجتماعية.
ونوه "الزهراني" إلى اهتمام الوزارة بمثل تلك الفعاليات، بما يتماشى وينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذا الاهتمامَ يتزايد على الدوام لدى الإدارة بدءًا من حرص وزارة التعليم على تطبيق البرامج الصحية على مستوى الإدارات والمدارس، وإعداد الكوادر البشرية التي تشرف عليها، وكذلك توفير الصالات الرياضية وتهيئتها بالتجهيزات اللازمة.
وأشار إلى أن مثل هذه البرامج ستأخذ طريقها نحو مزيد من النمو والتطور والتوسع في التطبيق، مع تضافر الجهود من المجتمع، مختتمًا كلمته بالشكر لوكيل الإمارة على تشريفه، وللمدير العام للتعليم على دعمه، ولكل الجهات المتعاونة والمشاركة.
عقب ذلك بدأت جلسات اللقاء التي قدّمها الاستشاري النفسي الدكتور محمد الشاووش، واستشاري طب المجتمع الدكتور محمد الحريتي.
وفي الختام جرى تكريم الجهات المشاركة ومنسّقي الصحة المدرسية في مكاتب التعليم.
يُذكر أن برنامج "صحتي في أسلوب حياتي" قد استُهلّ بمسيرة مشي مفتوح في ممشى الإمام محمد بن سعود بالحاوية، أعقبه معرض ومحاضرات توعويةِ.