"تعليم الباحة" تنظّم برنامجًا لتعزيز الصحة العامة ببرامج متنوّعة

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج ستأخذ طريقها نحو مزيد من النمو والتطور والتوسع في التطبيق، مع تضافر الجهود من المجتمع، مختتمًا كلمته بالشكر لوكيل الإمارة على تشريفه، وللمدير العام للتعليم على دعمه، ولكل الجهات المتعاونة والمشاركة.