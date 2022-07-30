"أيتام جدة" تشارك في الأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات الأيتام بالمملكة

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م. محمد ناقرو أن مشاركة الجمعية في هذا الأولمبياد تهدف إلى اكتشاف قدرات الأيتام وإكسابهم الثقة بأنفسهم، وإذكاء روح المنافسة والتحدي والوصول إلى النجاح والتفوق، وتحقيق التعارف مع الجمعيات الأخرى، واكتساب الخبرات، مشيرًا إلى أن الجمعية يمثلها في الأولمبياد تسعة مشاركين في المجال الاجتماعي ( الخدمة الاجتماعية بمشروع الزراعة المائية) والمجال الرياضي (كرة القدم) والمجال الفني (التصوير الفوتوغرافي).