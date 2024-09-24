"هلال الباحة" ينتشر في 16 موقعًا استراتيجيًّا تشمل مواقع الاحتفالات العامة

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بفاعلية في اليوم الوطني الـ94، من خلال تنفيذ خطة إسعافية شاملة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
ووُزعت الفِرق الإسعافية على 16 موقعًا استراتيجيًّا، تشمل مواقع الفعاليات والاحتفالات العامة، مثل غابة رغدان ومتنزه الحسام وممشى الحاوية والبوليفارد، بناء على توجيهات الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة.
وأشار سلطان بن سعد المالكي، المدير العام للهلال الأحمر في منطقة الباحة، إلى أن الفِرق الإسعافية تضمنت خمس فرق استجابة سريعة، وعددًا من الدراجات النارية لتسريع الوصول إلى الحالات الطارئة.
كما تضمنت الخطة تقديم دورات تدريبية تحت اسم "سفراء الحياة"، تهدف إلى توعية وتأهيل المجتمع للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة.
ويسعى الهلال الأحمر من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالإجراءات الإسعافية الأساسية، وتدريب المجتمع على التعامل مع الطوارئ بشكل فعال.