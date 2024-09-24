"هلال الباحة" ينتشر في 16 موقعًا استراتيجيًّا تشمل مواقع الاحتفالات العامة

وأشار سلطان بن سعد المالكي، المدير العام للهلال الأحمر في منطقة الباحة، إلى أن الفِرق الإسعافية تضمنت خمس فرق استجابة سريعة، وعددًا من الدراجات النارية لتسريع الوصول إلى الحالات الطارئة.