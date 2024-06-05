برعاية "السديري".. "تقنية البنات" بالمجمعة تحتفي بتخرج 93 من متدرباتها

رعى محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري حفلَ التخرج الذي أقامته الكلية التقنية للبنات بالمجمعة للدفعة الثانية بحضور جمع غفير من أهالي المتدربات.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، تَبِعَه آيات من الذكر الحكيم، وتخلله عرض مرئي لمشاعر الخريجات، واختُتِم بمسيرة للمتدربات الخريجات البالغ عددهن 93 متدربة.
وهنّأت وكيلة شؤون المتدربات بالكلية التقنية للبنات بالمجمعة أمجاد بنت شقير الرشيدي -خلال كلمتها- الخريجات؛ مؤكدة أنهن فخر الكلية، متمنية لهن رحلة عملية مكللة بالتوفيق في خدمة الوطن.
وثمّنت "الرشيدي" دور منسوبات الكلية من الهيئتين التدريبية والإدارية في الكلية؛ مؤكدة أن الجميع عَمِلَ بروح الفريق الواحد؛ تحقيقًا لأهداف ورسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإسهام في نماء ورفعة الوطن من خلال توفير بيئة تدريب مميزة بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل.
وفي ختام الحفل كرّم "السديري" وعميدة الكلية "خلود مدله الحربي" رعاة الحفل والخريجات الحاصلات على مراتب الشرف الأولى.