برعاية "السديري".. "تقنية البنات" بالمجمعة تحتفي بتخرج 93 من متدرباتها

وثمّنت "الرشيدي" دور منسوبات الكلية من الهيئتين التدريبية والإدارية في الكلية؛ مؤكدة أن الجميع عَمِلَ بروح الفريق الواحد؛ تحقيقًا لأهداف ورسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإسهام في نماء ورفعة الوطن من خلال توفير بيئة تدريب مميزة بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل.