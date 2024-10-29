وكيل الطائف يكرم عميد الكلية التقنية لمشاركته في أولمبياد "إبداع 2024"

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته إدارة تعليم الطائف، وحضره الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، مستشار الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة، والمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمجتمع التعليمي.