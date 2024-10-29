وكيل الطائف يكرم عميد الكلية التقنية لمشاركته في أولمبياد "إبداع 2024"

كرم وكيل محافظة الطائف، مصلح بن حمدان البقمي، عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، وذلك لمشاركة الكلية في فعاليات المرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) ٢٠٢٥م والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالطائف.
جاء ذلك في الحفل الذي أقامته إدارة تعليم الطائف، وحضره الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، مستشار الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة، والمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمجتمع التعليمي.
وعبر "الغامدي" عن شكره وتقديره وامتنانه على هذا التكريم، وأشاد بمعرض الأولمبياد الوطني الذي تنظمه إدارة تعليم الطائف بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية.