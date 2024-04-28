يستمر 3 أيام... "الرياضة" تنظم برنامجاً توعوياً عن أضرار المخدرات بالجوف

تنظم وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب، "الإدارة العامة للأنشطة الشبابية"، مبادرةً ثقافيةً وتوعويةً بأضرار المخدرات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستشفى الأمل للصحة النفسية، والإدارة العامة للتدريب التقني والتعليم المهني بمنطقة الجوف، خلال الفترة من 29 أبريل وحتى الأول من شهر مايو المقبل "لمدة 3 أيام"، في الكلية التقنية بمنطقة الجوف.
وتتضمن المبادرة، إقامة ملتقى حواري توعوي بأضرار المخدرات الصحية والنفسية، وخطرها على الشباب والأسرة والمجتمع، حيث تهدف الوزارة من خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات لإبراز دورها في الاهتمام بشباب الوطن، ومشاركتها الفعالة مع الجهات الحكومية المرتبطة بتوعية الشباب، وتمكينهم وتحذيرهم من خطر الوقوع في آفة المخدرات، إلى جانب حثهم على القيام بأدوار بارزة وإيجابية في المجتمع.