يستمر 3 أيام... "الرياضة" تنظم برنامجاً توعوياً عن أضرار المخدرات بالجوف

وتتضمن المبادرة، إقامة ملتقى حواري توعوي بأضرار المخدرات الصحية والنفسية، وخطرها على الشباب والأسرة والمجتمع، حيث تهدف الوزارة من خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات لإبراز دورها في الاهتمام بشباب الوطن، ومشاركتها الفعالة مع الجهات الحكومية المرتبطة بتوعية الشباب، وتمكينهم وتحذيرهم من خطر الوقوع في آفة المخدرات، إلى جانب حثهم على القيام بأدوار بارزة وإيجابية في المجتمع.